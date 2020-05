Covid 19, nessun nuovo positivo e tre guariti di cui 2 ad Agnone e 1 su Isernia: 174 casi attivi, 217 guariti e 432 totali

Su 139 tamponi processati questa sera nessun nuovo positivo in Molise. Ci sono invece tre guariti e tutti nella provincia di Isernia: 2 di Agnone e uno di Isernia. Ma c'è di più: anche una persona dimessa da malattie infettive.

E questo è il bilancio della giornata: 13452 tamponi effettuati di cui 512 di controllo. 12508 i tamponi negativi e 432 positivi. I positivi attivi scendono a 174. I guariti salgono a 217 confermando una curva in discesa del virus anche per il Molise come per l' Italia.

In ospedale ci sono 7 malati: due in terapia intensiva e 5 in malattie infettive. I positivi isolati scendono a 186 di cui 167 asintomatici a domicilio e 19 dimessi dall'ospedale.