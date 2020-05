Consulta della famiglia, continua l' audizione in quarta commissione

Presieduta dalla sua Presidente, Filomena Calenda, si è riunita nel pomeriggio, in modalità

videoconferenza, la IV Commissione permanente che ha continuato l’esame di due proposta di legge

regionale, la n. 65, concernente gli ”Interventi regionali per il recupero, reimpiego e donazione ai fini

del riutilizzo, di medicinali per uso umano e per uso veterinario inutilizzati ed ancora in corso di

validità”, e la n. 101, riguardante l’ “Istituzione Consulta della Famiglia.”

In particolare, per la pdl n. 65, la Commissione ha deciso di audire sia i Dirigenti della Regione e

dell’Asrem incaricati della governance della farmaceutica, che i responsabili di Molise Dati S.p.A. che

gestiscono il sistema di scansione, lavorazione e archiviazione delle ricette mediche.

L’esame di ciascuna delle due iniziative legislative continuerà nelle prossime sedute dell’organismo

consiliare.