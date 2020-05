Covid 19, bastano 2 contagi per far risultare il Molise primo per aumento percentuale dei positivi

Come sempre i dati sul Molise che appaiono sul nazionale sono quelli riferiti a ieri. E risulta che sono due i casi positivi in più. E anche questa sera, nonostante il numero contenuto di aumento dei contagi, ci porta ancora in testa il Molise nell'aumento in percentuale dei contagi.

Resta Campobasso con 108 contagi attivi tra cui 96 rom, la città con maggiore Covid in Molise. Numeri contenuti negli altri comuni.

Ecco cosa succede in Italia.

#AttualmentePositivi: 50.966

#Deceduti: 33.072 (+117, +0,4%)

#DimessiGuariti: 147.101 (+2.443, +1,7%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 505 (-16, -3,1%)

#Tamponi: 3.607.251 (+67.324)

#TotaleCasi: 231.139 (+584, +0,3%)

#Regioni con la crescita percentuale dei casi più alta rispetto a ieri:

#Molise +0,46%

#Lombardia +0,44%

#Liguria +0,41%

#Piemonte +0,24%

#Puglia +0,22%