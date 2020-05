Covid 19, zero casi e 12 guariti: 1 ad Agnone e 2 su Belmonte del cluster Tavola Osca e 4 rom tra Campobasso e Termoli: 145 casi attivi e 250 guariti

Su 270 tamponi effettuati altra giornata a contagio 0 per il Molise. Ma quella di oggi è una giornata buona soprattutto per l' alto tasso di guariti.

Si tratta di 12 persone così suddivise: 3 di Campobasso di cui 2 rom, 2 di Termoli Rom, 2 di Belmonte del cluster Tavola Osca, 1 di Agnone del cluster Tavola Osca, 1 di Baranello, 1 di Campochiaro, 1 di Santa Croce di Magliano, 1 di Riccia.

In totale sono 14631 i tamponi processati di cui 646 di controllo, 13521 negativi e 436 positivi. I casi attivi scendono a 145, mentre i guariti salgono a 250.

Cambiamenti significativi anche al Cardarelli. Per una persona ricoverata due dimessi da malattie infettive di cui 1 rom. Il numero totale di ricoverati è di 4 persone: 2 in terapia intensiva e 2 in malattie infettive. Numeri registrati a marzo l' ultima volta. I decessi sono fermi a 22.