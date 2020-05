Sporcizia e degrado alla Villetta di Agnone

La villa comunale di Agnone, detta la Villetta per le sue ridotte dimensioni, è un luogo ameno, una delle piazzette agnonesi, ricca di vegetazione, panchine e giochi per i bambini, situata in pieno centro in un quartiere caratteristico. Luogo anche di passaggio di numerosi fedeli per la presenza di una grande chiesa, della Madonna di Costantinopoli. La sera diventa ritrovo di giovani e meno giovani e la mattina successiva la villetta mostra tutto il suo degrado, la sporcizia,con resti di cibo consumato e bottiglie vuote e bicchieri abbandonati, all'interno e sui muretti di recinsione. Gli abitanti hanno più volte sottoposto la questione all'attenzione degli amministratori, ma la situazione rimane invariata.