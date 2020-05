Covid 19, zero casi e 12 guariti: 11 rom di Campobasso e 1 anziano di Cercemaggiore. I casi attivi scendono a 135

Su 188 tamponi processati nella giornata di oggi, per il terzo giorno consecutivo non ci sono nuovi casi positivi in Molise.

Le buone notizie non finiscono qui ma continuano sul fronte dei guariti. Dodici guarigioni nella giornata di oggi: 11 del cluster rom di Campobasso, che inizia a ridursi sensibilmente, e il 12esimo nella casa di riposo di Cercemaggiore.

In totale la situazione è questa: 14819 tamponi processati, 672 tamponi di controllo, 436 positivi e 135 casi attivi. I guariti salgono a 262.

La situazione in ospedale resta la stessa di ieri: 2 persone in terapia intensiva e 2 in malattie infettive.

Gli asintomatici a domicilio restano 148: 131 mai ricoverati e 17 dimessi. Ventidue i decessi.