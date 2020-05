Covid 19, Molise in linea con i dati nazionali: virus in ritirata, Campobasso scende sotto i 100 casi

Il Molise non è più tra le regioni in cui aumentano i casi in percentuale di Covid 19. Sono tre giorni che i casi nuovi sono 0 e che ci sono guariti che fanno arretrare anche nella nostra regione i casi attivi che, ad oggi, sono 135.

Campobasso per la prima volta da quando è esploso il cluster rom è sotto i 100 casi: stasera sono 92. Termoli con i suoi 14 casi è l' unica città con un numero a due cifre. Cercemaggiore è sceso a 4 casi, mentre il cluster Tavola Osca ha 5 casi a Belmonte, 2 su Poggio Sannita e 1 ad Agnone. Una situazione che, senza i cluster di maggio farebbe quasi pensare alla scomparsa dei casi.

E in Italia? Siamo a poco più di 40mila casi.

#AttualmentePositivi: 42.075

#Deceduti: 33.415 (+75, +0,2%)

#DimessiGuariti: 157.507 (+1.874, +1,2%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 435 (-15, -3,3%)

#Tamponi: 3.878.739 (+54.118)

#TotaleCasi: 233.019 (+355, +0,2%)

#Regioni con il maggiore aumento percentuale da ieri:

#Lombardia +0,24%

#Abruzzo +0,22%

#Piemonte +0,18%