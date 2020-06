Covid 19, quarto giorno a contagio 0: guariti 2 rom. I casi attivi scendono a 133

Quarto giorno a contagio 0 per il Molise. Su 132 tamponi processati non si sono registrati altri casi positivi. Ci sono però altri 2 guariti che riguardano 1 il cluster rom di Campobasso e il secondo il cluster rom di Termoli.

Si aggrava leggermente la situazione ospedaliera perché un Rom di Campobasso viene ricoverato in malattie infettive. In totale sono quindi 5 i ricoverati: 2 in terapia intensiva e 3 in malattie infettive.

In totale sono 14951 i tamponi processati di cui 673 di controllo, 13842 negativi, 436 positivi e 133 casi attivi. I guariti salgono a 264. 145 gli asintomatici a domicilio: 128 mai ricoverati e 17 dimessi dagli ospedali. I decessi sono 22.