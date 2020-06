Comune di Agnone, AVVISO: Emergenza Covid-19, Disposizioni per Accesso Locali Comune

Come previsto dagli artt. 6,9, e 13 del Regolamento Europeo della Protezione Dati Personali n. 679/2016, forniamo alcune importanti informazioni al "Ciitadino / Visitatore". Desideriamo Informarvi che per accedere ai locali del Comune di Agnone è necessario:

rilevare in tempo reale la sua temperatura corporea :

: ricevere sua attestazione di non essere venuto in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 o che provengano da zone a rischio epidemioloqico: