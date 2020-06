Covid 19, nessun nuovo positivo, 1 dimesso dagli ospedali e 2 guariti: 130 casi attivi e 266 guarigioni

Con i 172 tamponi di oggi sono stati superati i 15mila totali. Anche oggi nessun nuovo contagio. Ma aumentano i guariti. Sono due : uno di Ripalimosani e uno di Petrella Tifernina. Dimesso anche uno del cluster rom di Campobasso dal reparto di malattie infettive.

Questa la situazione generale: sono stati processati 15123 tamponi di cui 684 di controllo. Quelli negativi sono 14003 e quelli positivi 436.

I casi attivi oggi sono 130, doppiati dai guariti che salgono a 266. I morti sono 22.

In ospedale sono ricoverate 4 persone: 2 in terapia intensiva e 2 in malattie infettive. 144 sono le persone positive isolate.