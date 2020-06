Covid 19, sesto giorno di casi 0 in Molise: un dimesso dall' ospedale e 3 guariti: 126 casi attivi

Ancora una giornata positiva per quello che riguarda il Covid 19 in Molise. Su 138 tamponi processati per il sesto giorno consecutivo si sono verificati 0 contagi.

Ci sono buone notizie sul fronte dei ricoveri. Uno dei rom di Campobasso in malattie infettive è stato dimesso. Sono quindi 3 i ricoverati al Cardarelli di Campobasso: 2 in terapia intensiva e 1 in malattie infettive.

Ci sono anche 3 guariti: due di Campobasso tra cui uno del cluster Rom e 1 di Campochiaro.

In totale sono stati processati 15261 tamponi di cui 702 di controllo, 14123 negativi, 436 positivi e 126 casi attivi. I guariti totali salgono a 269. I morti sono 22.