Agnone – Scomparso Giovanni Carosella, il ricordo affranto di don Francesco Martino

La commuovente letterera di don Francesco Martino indirizzata al defunto dott Giovanni Carosella, amico di gioventù con il quale ha condiviso ideali, giochi e passioni

"Caro amico mio, è troppo grande il dolore provato stamattina per la tua scomparsa, ed è troppo forte il pianto. Sapere che nonostante il tuo impegno, il tuo lottare incessante come Pneumologo sicuramente senza risparmiarti un secondo contro la bestia del Covid con tante sconfitte dolorose subite alla fine è stato un peso troppo duro e pesante, per te che volevi salvare tutti, mi stringe il cuore. Oggi subito ho celebrato per te pregando il Signore della Misercordia di accoglierti tra le sue braccia e asciugare le tue lacrime e lenire le tue sofferenze e per la tua famiglia, che deve affrontare questa notte oscura. Torneremo a festeggiare il mio 18 compleanno insieme nel convento del cielo, a giocare a pallone nell'Agip nel cielo, a ricondividere la nostra Gioventù Francescana lì, amico mio. Ne sono sicuro, nonostante tutto. Ti abbraccio con tutto il cuore e con l'amore di cui posso"