Covid 19, nessun nuovo caso e nessun guarito: situazione stazionaria

Una giornata del tutto neutrale per quanto riguarda il Covid 19 in Molise. Su 241 tamponi processati non ci sono nuovi casi positivi per il settimo giorno consecutivo.

Oggi però al contrario degli altri giorni non ci sono nemmeno guariti. Questo significa che sostanzialmente non cambia quasi nulla dalla giornata di ieri.

In totale su 15809 tamponi processati e 713 di controllo, 14660 sono risultati negativi mentre 436 sono positivi. 121 sono i casi attuali e i guariti sono 273. I morti sono 23. Gli asintomatici a domicilio sono 138.