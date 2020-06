Arte e solidarietà al tempo del Covid: l' istituto Molise Altissimo dona cartoline fatte dai bambini, il ricavato in beneficenza

Questo 2020, purtroppo, ha portato con sé una terribile pandemia e imposto al mondo intero un inedito modus vivendi fatto di isolamento prima e di distanziamento sociale e mascherine poi. Nei giorni più difficili medici e infermieri lottavano in ospedale per le vite dei pazienti, molti adulti erano impegnati con lo Smart working e tutti gli studenti con le video lezioni. Alleati preziosi dei più piccini sono stati,invece, fogli bianchi e pennarelli colorati.

Grazie ad essi, infatti, i bimbi della scuola dell'infanzia "Molise Altissimo" di Carovilli, dando spazio alla fantasia e all'immaginazione ,tipiche della loro età, hanno realizzato disegni vivaci dal tema "Insieme torneremo a sorridere". Le loro maestre hanno avuto un'idea brillante: trasformando le "opere d'arte" dei bambini hanno consentito loro di prendere parte al grande abbraccio della solidarietà.

Da oggi infatti le cartoline sono presenti in vari punti vendita di Carovilli ("L'arte del grano" "Margherita Conad " e " La Bottega del Gusto") Pietrabbondante ( " L'Angolo delle Delizie") e Roccasicura ( " Alimentari Di Tullio Oreste"). Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza: con soli cinque euro per il tris e due per la singola cartolina premiamo l'impegno di studenti e maestre e contribuiamo ad una giusta causa. Oggi più che mai è fondamentale esserci gli uni per gli altri.