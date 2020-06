Centro Covid a Larino, comitati e partiti di opposizione in piazza davanti al Vietri per chiedere la soluzione Giustini

Il Comitato Basso Molise per il Bene Comune, comitato Civico Frentano e il Forum della sanità pubblica di qualità erano oggi a Larino a chiedere il centro Covid Regionale per l' ospedale Vietri di Larino.

Il piano che vorrebbero vedere approvato è quello per cui il commissario Giustini ha già dato mandato al dirigente Asrem Giovanni Giorgetta. Se ne parlerà in Consiglio regionale a metà giugno e per ora i numeri potrebbero non essere sufficienti.

Infatti oggi alla manifestazione erano presenti i consiglieri regionali del Movimento Cinque stelle Andrea Greco, Valerio Fontana e Vittorio Nola, il senatore Fabrizio Ortis, i consiglieri regionali del PD Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, il consigliere regionale Michele Iorio. Che tradotti in voti sono 9. Non sufficienti a far passare il dettato.

Politicamente parlando nel piazzale dell'ospedale era presente anche una delegazione di Italia Viva Molise capeggiata dal coordinatore provinciale Donato D'Ambrosio. Come associazione c' era anche quella termolese delle mamme L 113 che difendono il punto nascita di Termoli, ma che pensano sia necessario sostenere il centro Covid a Larino.

Due sono le motivazioni che li spinge: una probabile nuova epidemia a ottobre, per la quale bisogna farsi trovare pronti. E vedere il Vietri di Larino pronto per diventare un centro di ricerca pubblico. Da Isernia a sostenere questo progetto è arrivato anche Lucio Pastore. Per il Forum ha parlato invece Aida Trentalance. C' era anche il sindaco Pino Puchetti di Larino insieme alla sua giunta. E anche i sindaci dei comuni circostanti.