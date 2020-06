Covid 19, nessun nuovo caso e un guarito a Campobasso: 119 casi attivi e 275 guariti

Anche oggi la situazione sul Covid 19 é buona. Nessun nuovo contagio e 1 guarito su Campobasso su 168 tamponi processati.

In totale sono 16224 i tamponi processati: 742 di controllo, 15046 negativi e 436 positivi. Quelli attivi sono 119. I guariti salgono a 275 e i decessi sono 23.

Restano 2 i ricoverati in ospedale, entrambi in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 136 di cui 117 mai ricoverati e 19 dimessi dagli ospedali. 157 le persone in quarantena.

La città con i maggiori casi resta Campobasso con 85 persone ancora positive. Segue Termoli con 11. Stabile la questione in Altomolise con 4 positivi a Belmonte e 2 su Poggio Sannita.