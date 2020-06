Comunali di Agnone, i giovani democratici riscaldano i motori e avviano un dibattito politico

Con grande sorpresa dai giovani democratici agnonesi nasce finalmente un dibattito sul valore e il senso della politica e proposte per il nostro territorio. Il partito democratico agnonese può vantare alla guida una giovane ragazza, Michela Cerbaso, seguita da un folto gruppo di ragazzi. Finora non abbiamo assistito a grandi iniziative da parte dei giovani democratici ma probabilmente spinti anche dalle imminenti elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco agnonese, il dibattito prende piede e si scalda con un tema all'ordine del giorno: Che cos'è la politica, parola invisa da molti ma considerata da Aristotele e Tommaso d'Aquino, come una dimensione naturale dell'uomo, la sola che garantisce le condizioni entro cui può realizzarsi la pienezza della vita umana. Dibattito di alto livello.

Sulla pagina Fb al seguente link http://Giovani Democratici Agnone si può leggere un post dal titolo "I giovani per la politica, la politica per i giovani". Ottimo inizio che lascia sperare in un prosieguo che possa coinvolge direttamente i cittadini attraverso iniziative e in un impegno attivo da parte di giovani donne e ragazzi nella gestione della "res pubblica" agnonese.







Risulta sempre un po' difficile presentarsi e far capire al mondo chi siamo. Ma noi ci vogliamo provare, perché il nostro scopo è, appunto, abbattere le difficoltà, soprattutto quelle legate alla comunicazione e alla politica. Che brutta parola "politica": così lontana, così noiosa. Quante volte dibattendo del più e del meno, se per sbaglio si incappa in temi quali i partiti, il governo, i parlamentari, si sente dall'altra parte la resistenza e il disinteresse nel proseguire la conversazione. Quante volte, per svogliatezza o semplicemente perché "tanto non mi riguarda", si evita di affrontare temi simili?! Eppure "politica" è una parola così importante. Importante perché la politica siamo noi che ci confrontiamo e dibattiamo sulle sorti del nostro paese, la politica è l'operaio che reclama i propri diritti, la politica è il cittadino che, matita in mano, esercita e fa valere i suoi diritti, la politica è l'interesse di tutti per tutti. Un interesse che va coltivato e curato ogni giorno, che non va messo da parte ma va, al contrario, fatto entrare poco per volta nelle nostre vite. Come?! Semplice: con il dialogo, con la giusta informazione, con il confronto costruttivo. È questo semplice ma fondamentale obiettivo che ci spinge a farci sentire. Si dice spesso che i giovani sono il futuro; ecco noi siamo giovani che si mettono avanti per i giovani, che hanno voglia di trasmettere la loro stessa carica a chi ha perso le speranze o non le ha mai avute.

Non siamo qui per imporre il nostro pensiero, siamo qui per condividere e progredire insieme, per il bene di tutti.

Siamo i giovani democratici.