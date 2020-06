Il Sindaco di Roccamandolfi chiede la riapertura a tempo pieno dell’ufficio postale

Con una nota inviata a Poste Italiane S.P.A. in data 08/06/2020, il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, chiede con forza e determinazione, il ripristino degli orari ante covid 19, dell’ufficio postale di Roccamandolfi.

Tale istanza, afferma il sindaco, nasce dalla esigenza manifestata dalla cittadinanza e viene rafforzata tenuto conto del calo sia a livello nazionale, sia a libello regionale della curva dei contagi da covid19 e dal fatto che il nostro ente sia Covid free da oltre un mese.

Inoltre, continua Lombardi, l’apertura a giorni alterni del suddetto ufficio postale finisce per creare non solo un forte disservizio con lunghe code, ma anche e soprattutto una forte concentrazione di persone che per poter usufruire del servizio finiscono per creare inevitabilmente assembramento.

Mi auguro, conclude il sindaco Giacomo Lombardi, che alle rassicurazioni verbali e telefoniche seguano provvedimenti celeri in tal senso.