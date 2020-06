Covid-19: donazione dell’Ordine Costantiniano Charity Onlus all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale

Il Capo della Real Casa, S.A.R. Carlo di Borbone delle Due Sicilie: “un contributo affinché tutti gli operatori possano continuare nel loro prezioso lavoro in sicurezza e serenità”

Campobasso, 8 giugno 2020 – Anche se i bilanci delle ultime settimane premiano il Molise con zero contagi e boom di guariti più di un esperto avverte che, anche se il virus rallenta, non siamo fuori dalla pandemia.

Anche per questa ragione l’Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi, ha fatto una donazione di 15mila euro all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

“Al termine della raccolta fondi attraverso la quale abbiamo effettuato donazioni in varie regioni del centro e sud Italia alle varie strutture sanitarie ed ASL cercando, con spirito di collaborazione, di venire incontro alle loro richieste e priorità in tema di emergenza e contrasto alla diffusione del covid-19, la nostra attenzione si è rivolta alla Regione del Molise che, fortunatamente, ha registrato un numero di casi molto ridotto rispetto anche alle regioni limitrofe” - spiega il Principe Carlo di Borbone, fondatore della Charity Onlus, nata con la finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale, ed in particolare di attività di beneficienza e assistenza ospedaliera, che sottolinea: “tuttavia, anche in questa fase di sensibile riduzione del numero dei contagi, è importante continuare ad adottare comportamenti responsabili e prudenti e per questo ci siamo impegnati a versare un contributo destinato alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale sanitario della Azienda Regionale del Molise, affinché tutti gli operatori possano continuare nel loro prezioso lavoro in sicurezza e serenità”.

“Desidero esprimere il più vivo apprezzamento all’Ordine Costantiniano per la vicinanza e l'attenzione dedicata alla Sanità Molisana, in questo momento di grave difficoltà per l'intera nazione – si legge in una nota di ringraziamento del Direttore Generale ASREM, Oreste Florenzano, che aggiunge – “accolgo con immensa gratitudine la generosa donazione destinata a sostenere la nostra Azienda, che verrà finalizzata, secondo i vostri desiderata, all'acquisto di dispositivi per il personale impegnato al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto”.