Pettoranello di Molise: il comune avvia la comunicazione social. Creata la pagina Facebook e l’account Twitter dell’ente comunale.

PETTORANELLO DI MOLISE (IS). L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova tutto il territorio nazionale e soprattutto le piccole realtà comunali, che per stare vicine ai propri cittadini e fornire loro informazioni sempre aggiornate, stanno attivando ed utilizzando molto il mondo dei social. Da qui inizia il nuovo percorso della Comunicazione istituzionale del comune guidato dal sindaco Andrea Nini.

Al via ufficiale, ormai da qualche giorno, la pagina ufficiale Facebook del Comune di Pettoranello di Molise (https://www.facebook.com/Comune-di-Pettoranello-di-Molise-100638295015932/ ). In pochi giorni di attivazione il canale Facebook ha raggiunto già numeri importanti. Il nuovo spazio social verrà utilizzato per tenere sempre informati i cittadini sulla vita amministrativa.

Attivato e creato anche l’account Twitter del Comune di Pettoranello di Molise. Tutti gli utenti e i navigatori potranno accedere a Twitter dai loro apparati mobili o fissi e seguire come follower l’account comunicazionepettoranello@gmail.com oppure cercando sul social Comune di Pettoranello di Molise.

Un primo modo per iniziare a diventare social con la possibilità futura di informare direttamente la cittadinanza con gruppi WhatsApp o altro.