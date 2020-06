Covid 19, nessun nuovo caso ma 2 guariti a Belmonte e 1 su Isernia : positivi attivi 117

Su 305 tamponi processati oggi in Molise non è stato registrato nessun nuovo positivo. Ci sono però 3 nuovi guariti: due di Belmonte del Sannio e uno di Isernia.

Migliora la situazione anche all' ospedale Cardarelli. Un rom che era in terapia intensiva e stato trasferito in malattie infettive, dopo un mese di ricovero. In terapia intensiva resta il paziente di Portocannone.

Questa la situazione totale: 16916 tamponi processati e 794 tamponi di controllo, 15682 sono tamponi negativi, 439 tamponi positivi. I casi attuali sono 117.

I casi totali di pazienti isolati sono 134. I guariti salgono a 280. E i morti sono 23.