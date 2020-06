Covid 19, i dentisti riprendono a operare : Mastrangelo e Aufiero continuano a esprimere il massimo nelle cure e nella professionalità

AM Studio Dentistico si trova nel centro di Agnone, in via Gualterio,2. Entrando si ha da subito la certezza di trovarsi in uno studio qualificato. Eleganza, sobrietà,gentilezza nell'accoglienza.Un ambiente pulito, luminoso, in ordine e con una sala di aspetto confortevole ( climatizzata, con poltrone comode, musica di sottofondo e qualche rivista per distrarsi)

Sono due gli specialisti che operano nello studio per le cure odontoiatriche. Il dott Andrea Mastrangelo 44 enne di Baranello (Cb), esercita a Campobasso, Frosolone, Agnone, perfezionato in chirurgia orale e il dott Vincenzo Aufiero di esperienza trentennale viene da Termoli è specializzato in prevenzione delle patologie orali, assistiti da una una gentilissima signora, Ida Di Iorio. Hanno ripreso appieno la loro attività dopo la forzata interruzione dovuta alle misure restrittive a causa della pandemia da Covid 19.

Lo studio aperto nel novembre del 2019 offre servizidi eccellenza. Il dott Mastangelo spiega che la scelta di aprire lo studio ad Agnone è nata dall'esigenza di offrire un servizio di qualità alla popolazione in particolare a quelle fasce che hanno limiti negli spostamenti, per esempio le persone anziane, l'obbiettivo quello di portare sul territorio molisano servizi di prossimità.

Sono gentili, professionali, disponibili e raggiungibili in qualsiasi momento. Con loro non esiste la tanto diffusa paura del dentista e delle cure dentarie. Lavorano in sicurezza con mani esperte e infondono fiducia. Dotati di etica e competenze professionali, garantiscono adeguate sedute indolori ai pazienti. Lo studio è aperto due volte a settimana, lunedì orario continuato, il giovedì e la disponibilità per il sabato per soddisfare le esigenze dei pazienti con impegni lavorativi durante l'arco settimanale. Pronti ad intervenire in caso di urgenza anche nei giorni festivi. I due specialisti si occupano della prevenzione, della diagnosi e della terapia, sia medica che chirurgica, di malattie ed anomalie del cavo orale e dei relativi organi e tessuti. Praticano Implantologia guidata d'eccellenza. Chirurgia orale generale e preoncologica,, Ortodonzia invisibile, Paraondontologia Laser Assistita, Prevenzione della malattia Parodontale, protesi con impronta digitale, Servizio radiologico, Estetica. I costi delle cure sono accessibili.

Agnone (IS) Via Gualterio, 2

tel. 0865-254296

Cell. 3479241606 dott Mastrangelo

Cell .347.7536970 Dott Aufiero