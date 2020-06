Covid 19, niente positivi e 3 guariti: 114 casi attivi

Su 363 tamponi processati nessun nuovo positivo. Ci sono invece tre guariti: 1 su Campobasso, 1 su Castellino del Biferno, 1 su Montaquila.

Sono in totale 17279 tamponi processati di cui 833 di controllo, 16006 negativi e 439 positivi. I casi totali sono 114. I guariti 283.

Due i ricoveri in ospedale: uno in terapia intensiva e uno in malattie infettive. 131 i positivi isolati, 23 morti e 166 persone in quarantena.

Il Covid è quasi scomparso dalla provincia di Isernia. Solo 3 i casi attivi: 1 su Belmonte, 1 su Poggio Sannita e 1 su Macchiagodena. Il cluster ancora consistente resta su Campobasso con 85 casi e su Termoli con 11. Su 136 comuni solo 13 sono quelli ancora interessati dalla pandemia.