Consiglio regionale, il gruppo del Movimento Cinque stelle incontra il Forum della sanità pubblica

Davanti al Consiglio Regionale di questa mattina la protesta del Forum per la sanità pubblica.

Durante la mattinata il gruppo del Movimento Cinque stelle li ha incontrati.

"Poco fa - si legge in una nota fb- abbiamo incontrato e ascoltato le richieste del "Forum per la difesa della Sanità pubblica" e del “Comitato Basso Molise per il Bene Comune Larino". Entrambi chiedono ciò che il MoVimento 5 Stelle propone da settimane e ha ribadito anche oggi in Aula: rispettare e potenziare il sistema sanitario regionale pubblico, individuare un centro Covid a Larino.