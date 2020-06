Centro Covid a Larino, Calenda: ecco perché voterò a favore

Oggi importante seduta del Consiglio regionale sulla riconversione del Vietri di Larino in un centro per le malattie infettive. Per molte ragioni. Anche per vedere sh quanti numeri può contare la maggioranza Toma.

Non certo sulla consigliera Calenda che ha già annunciato su Facebook di votare per il progetto del Commissario, dopo che in precedenza lo aveva fatto anche la collega Romagnuolo e il collega Iorio.

" Ho firmato la mozione e voterò a favore di una proposta che potrebbe essere un punto di svolta per la sanità pubblica molisana. L’ospedale di Larino ha enormi potenzialità, ad oggi non sfruttate, che potrebbero essere utili sia come centro covid, ma anche per fare dello stesso un polo d’eccellenza interregionale dedicato alle malattie infettive".