Istituto Zooprofilattico, passa la mozione di Tedeschi che punta a ridare pari dignità al Molise rispetto all’Abruzzo. Soddisfazione per il voto unanime dell’Assemblea

“Accolgo con soddisfazione la notizia dell’approvazione, all’unanimità, da parte del Consiglio regionale, della mozione che avevo presentato in qualità di primo firmatario lo scorso novembre, dai banchi di Palazzo D’Aimmo, incentrata sul ruolo del Molise all’interno dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” ed avente l’obiettivo di mettere in campo le azioni necessarie a riconoscere alla nostra Regione un ruolo dignitoso all’interno della struttura. Dopo l’ok dell’Assemblea, spetterà adesso all’esecutivo finora poco incisivo di Toma, sempre che faccia in tempo, sollecitare gli organi competenti ad attivarsi per un eventuale potenziamento delle sedi territoriali molisane, in termini di organico ma anche di progetti di ricerca, nonché per garantire alla Regione Molise maggiore rappresentanza all’interno della Governance dell’Istituto. Al Molise, infatti, non sono mai stati riconosciuti ruoli apicali nella struttura, mi riferisco alle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. Incarichi da sempre affidati a professionalità abruzzesi. Inoltre, esiguo risulta il numero di persone occupate nelle tre sedi presenti sul nostro territorio, quelle di Campobasso, Isernia e Termoli: 27, a fronte delle 423 unità lavorative complessivamente in dotazione all’intero istituto, che vanta un bilancio di diversi milioni di euro. Situazione che mi ha spinto, anche in virtu’ dell’importante ruolo che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise “G. Caporale” riveste, grazie ai suoi laboratori e alle sue attività, rispetto alla salute degli animali e, di conseguenza, alla qualità dei prodotti alimentari che ne derivano, ad intervenire in favore di un rafforzamento del ruolo del Molise al suo interno. Una causa che ho sentito di abbracciare e che rappresenta uno dei tasselli fondamentali del lavoro portato avanti dal sottoscritto nell’intento di fortificare l’immagine e le funzioni della Regione Molise negli Enti di cui fa parte, per restituire al nostro seppur piccolo territorio la dignità che merita ma che spesso non le viene correttamente riconosciuta. Mi aspetto adesso che il Presidente della Regione e la sua Giunta sappiano farsi efficaci portavoce di una istanza nata su mia iniziativa, sposata dall’attuale formazione consiliare, ma soprattutto testimonianza di un impegno a favore delle nostre professionalità, delle nostre attività, nonché della rispettabilità di un intero territorio”.