Covid 19, un nuovo positivo a Isernia e un ricovero a Campobasso: 62 casi attivi

Tornano ad esserci nuovi casi positivi in Molise e anche i ricoveri al Cardarelli di Campobasso.

Su 240 tamponi c' è un nuovo positivo, risiede a Isernia e torna dall'estero. La città quindi non è più Covid free. Come non lo è più il Cardarelli di Campobasso perché una persona della provincia è stata ricoverata in malattie infettive.

Ci sono però anche un guarito di Termoli, due di Cercemaggiore e 1 di Campobasso.

In totale i tamponi processati sono 18684 di cui 951 di controllo, 17293 negativi, 440 positivi e 62 casi arrivi. I guariti sono 347 e i morti 23.