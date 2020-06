Consiglio regionale, approvati quattro atti di indirizzo

Il Consiglio regionale approva 4 atti di indirizzo

Equipaggiamento Forze dell'Ordine, fondi per la non autosufficienza, personale istituto zooprofilattico, riduzione dei tempi delle liste d'attese per gli esami, gli argomenti trattati

Il Vice Presidente Patrizia Manzo ha presieduto oggi la seduta, che si è svolta in modalità videoconferenza- del Consiglio regionale, che ha provveduto ad esaminare ed approvare quattro di atti di indirizzo e svolgere un’interpellanza.

In particolare l’Assemblea legislativa ha approvato:

Ordine del giorno, a firma dell’allora Consigliere Nicola E. Romagnuolo e del Consigliere Quintino Pallante, avente ad oggetto "Solidarietà e vicinanza al COISP Sindacato di Polizia per la mancanza in manovra di stanziamenti adeguati per i comparti sicurezza". Ha illustrato il provvedimento il proponente Pallante. Nel dibattito sono intervenuti i Consigliere De Chirico, Fontana, Greco.

L’odg -che è stato approvato con 10 voti favorevoli e 5 astenuti- preso atto che il sindacato di polizia Co.I.S.P. ha richiesto risorse adeguate per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il riordina delle carriere e per la remunerazione del lavoro straordinario, e che, inoltre, risulta necessario dotare tutti gli agenti di un equipaggiamento adeguato, antiproiettile e antilama, con appropriate protezioni per i servizi di ordine pubblico, impegna il Presidente della Regione e l’intero Consiglio regionale a fare voti al Governo nazionale e al Parlamento affinchè siano recepite in toto tutte le richieste del CO.I.S.P. a tutela della sicurezza degli italiani e, di conseguenza, siano dati agli Operatori della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’Ordine sia gli strumenti necessari a svolgere al meglio le loro funzioni che le risorse economiche per far fronte alle esigenze organizzative.

Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Filomena Calenda, Patrizia Manzo, Gianluca Cefaratti, Angelo Primiani, Quintino Pallante, avente ad oggetto: “Fondi per la non autosufficienza (FNA) – trattazione urgente in merito agli stanziamenti e agli avvisi pubblici”. L’atto di indirizzo è stato iscritto tra gli argomenti da trattare nella seduta odierna su richiesta della primo firmatario, Presidente della IV Commissione, Filomena Calenda; quindi è stato discusso e votato all’Aula. Ha illustrato il provvedimento lo stesso Presidente Calenda che ha evidenziato, tra le altre cose, come lo stesso sia stato presentato da tutti i componenti della IV Commissione. Sono intervenuti nel dibattito per esprimere la propria posizione a riguardo i Consiglieri Primiani, Cefaratti, Greco, Iorio, Fanelli, Facciolla, Romagnuolo, Nola e l’Assessore al lavoro e alle politiche sociali Michele Marone.

L’odg – che è stato approvato con voto unanime impegna la Giunta regionale a porre in essere ogni azione utile e necessaria per la risoluzione delle criticità segnalate da cittadini e associazioni in riferimento ai piani attuativi dei fondi per la non autosufficienza, impegnando la IV Commissione permanente a svolgere un’indagine conoscitiva in materia e a riferite al Consiglio.

L’impegno si inserisce anche nel quadro della previsione del decreto legge n. 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economica, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19) che prevede sia un ulteriore aumento di risorse per la non autosufficienza sia l’eliminazione, nei criteri della ripartizione delle risorse in questione, della parola “gravissimi”, e riducendo quindi il significato a quello consueto della FNA (legge 104, art. 3,comma 3, situazione di gravità).

Mozione, a firma dell’allora Consigliere Antonio Tedeschi e del Consigliere Quintino Pallante, avente ad oggetto “Dotazione organica, individuazione delle cariche apicali e sedi territoriali molisane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "G. Caporale". Determinazioni”. Ha illustrato l’atto di indirizzo il firmatario Pallante. Sono intervenuti nel dibattito i Consiglieri Nola, Cotugno, Greco e l’Assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere.

La mozione, che è stata approvata con voto unanime, impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per quel che concerne l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "G. Caporale" a richiedere ai soggetti preposti di effettuare un’accurata ricognizione dello stato dei lavoratori e dei macchinari presenti all’interno delle sedi territoriali molisane, nonché dallo stato degli edifici e dei locali assegnati alle stesse. Si impegnano altresì gli stessi soggetti a sollecitare gli organi competenti ad attivarsi per un eventuale potenziamento delle sedi territoriali molisane, sia in termini di organico che in termini di progetti di ricerca, nonché ad attivarsi al fine di garantire alla Regione Molise maggiore rappresentanza nella governance dell’Istituto, con particolare riferimento alla presidenza del CDA.

La mozione tiene conto, nell’esprimere detti impegni, dell’importanza delle attività svolte nelle sedi molisane dell’Istituto. In particolare nella sezione di Campobasso vengano eseguite tutte le prove di laboratorio del settore Igiene e degli alimenti di origine animale e vegetale su campioni dell’intero Molise destinati sia all’alimentazione umana che a quella animale e le prove per la ricerca dei mycobatteri tubercolari e paratubercolari su campioni provenienti anche dall’Abruzzo. Nella sezione di Isernia, invece, si compie la diagnostica delle malattie delle api, la caratterizzazione del miele e il supporto tecnico-scientifico agli apicultori per il Molise e l’Abruzzo. In ultimo nella sede id Termoli è ospitato il laboratorio Ecosistemi Acquatici e Terresti, che opera nel settore della sanità delle specie ittiche, dell’igiene degli alimenti di origine ittica per la tutela degli ecosistemi marini, attraverso attività di ricerca, diagnosi, assistenza tecnica e consulenza ai portatori di interesse.

Ordine del giorno, a firma del Consigliere Aida Romagnuolo, avente ad oggetto "Riduzione tempi liste di attesa, apertura festive e serali per le prestazioni di laboratorio, radiologiche, tac, risonanza magnetica e mammografia". Ha illustrato il provvedimento il presentatore Romagnuolo. Sono intervenuti nel dibattito per esprimere la propria posizione i Consiglieri Iorio, Nola, Cefaratti, Niro, Facciolla il Sottosegretario Pallante

In particolare l’odg, che è stato approvato dall’Aula con voto unanime impegna il Presidente della Regione ad un immediato ed urgentissimo interessamento presso la struttura competente ed i commissari, affinché gli esami radiologici quali Tac, Raggi, Risonanze magnetiche, mammografie e prestazioni di laboratorio, possano essere effettuati tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica anche nelle ore serali fino alle 23,00. Ciò, si legge nella premessa del documento, nella consapevolezza della necessità di una riorganizzazione del sistema ai fini del contenimento dei tempi e delle liste di attesa.

E’ stata poi svolta l’interpellanza, a firma dei Consiglieri Fanelli e Facciolla, avente ad oggetto "Conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nella Regione Molise. Chiarimenti". Hanno illustrato l’atto rogatorio i due proponenti, ha dato risposta per la Giunta regionale il Sottosegretario Pallante, il Consigliere Fanelli, anche a nome del collega interpellanti si è detto insoddisfatto.