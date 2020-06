Centri estivi, Occhionero ( Iv) : bene l' intesa sindaci e Governo, un servizio essenziale per le famiglie

'L’intesa Governo-Sindaci per le risorse sui centri estivi rappresenta un ottimo esempio e un modello da seguire per far arrivare concretamente sul territorio gli effetti economici dei provvedimenti governativi per tornare alla normalità dopo il coronavirus".

Lo ha annunciato in un post Facebook l' onorevole Giuseppina Occhionero che aggiunge: Grazie al lavoro di concerto della ministra Bonetti, dell’Anci del presidente Decaro e delle Regioni guidate dal presidente Bonaccini, è stato possibile garantire un servizio essenziale per bambini e ragazzi come la riapertura dei centri estivi. Dopo l’intesa in Conferenza unificata, a breve i fondi arriveranno nelle casse dei Comuni, come ha annunciato la ministra Bonetti. Una boccata d’ossigeno, in vista delle riaperture di nidi, asili e scuole a settembre.