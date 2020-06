Comunali Agnone, Altomolise.net apre agli streaming: torna il giornalista Giovanni Minicozzi

Molte le chiacchiere che continuano sulle amministratve di settembre per il comune di Agnone. Ipotesi dai giornali locali tutte molto fantasiose, come molti sono i suggeritori locali , nazionali, europei e di oltreoceano. Qualcuno ipotizza addirittura scenari riferiti a due politici regionali con interferenze sulle scelte locali, ma di fatto c'è solo una grande confusione relativa sicuramente a qualcosa che non ha riscontri certi nella realtà. Per far luce sugli eventi , se non altro per dare la possibilità ad ogni forza politica di esprimersi, altomolise.net propone un incontro in diretta streamng e FB ai politici che potrebbero dialogare per costituire una lista civica su idee, programmi pertanto invitiamo : Daniele Saia, Vincenzo Scarano, Andrea Greco, Linda Marcovecchio, Andrea Di Paolo in un dibattito aperto condotto dai giornalisti Giovanni Minicozzi, Maria Carosella,Viviana Pizzi. La diretta streaming si terrà nel corso della prossima settimana. Sarà nostra cura pubblicare data esatta e ora in tempi utili