23 Giugno Manifestazione a Campobasso dei Liberi cittadini in lotta per la sanita' e gli Ospedali pubblici

I molisani hanno la possibilita' di riscattare dignita' e diritti.Una classe politica in primis quella della regione Molise che ha continuato imperterrita anche sulla distruzione della sanita' pubblica, oltre cento milioni di euro di buco ,ospedali e reparti chiusi o al collasso , tempi apocalittici di attesa per visite e assistenza. I nostri territori sono in ginocchio.

Ci siamo! Domani 23 Giugno 2020 ore 10,00 manifestazione di protesta , Campobasso area antistante il consiglio regionale del Molise.

Ora chiedere il conto tocca alla gente che subisce quotidianamente.

Aggregazione di liberi cittadini in lotta per la sanita' e gli Ospedali pubblici