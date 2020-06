Covid 19, situazione invariata rispetto a ieri

Situazione invariata rispetto a ieri sul fronte Covid in Molise. Su 146 tamponi processati non sono state riscontrate positività, ma oggi non si registrano neppure guariti. Pertanto gli attualmente positivi restano 43, mentre i totali da inizio emergenza sono 444 su un totale di 19888 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I ricoverati restano 3, tutti in malattie infettive. Invariato il numero dei guariti 373 e quelli dei decessi, 23.