Giovane spacciatore della Provincia di Campobasso preso dai Carabinieri di Isernia

I Carabinieri della Compagnia di Isernia svolgono quotidianamente, anche nei più piccoli comuni e sui percorsi meno conosciuti, mirata azione preventiva al fine di presidiare nel modo più aderente il territorio di competenza, adeguando le modalità alle relative esigenze della collettività. Proprio nell’ambito di detti controlli è stato fermato un giovane, residente in un comune della provincia di Campobasso che, alla guida di una Fiat Punto, verosimilmente per sottrarsi alla vigilanza delle pattuglie dell’Arma, percorreva una strada secondaria che conduce verso la limitrofa provincia natale. Il ragazzo, all’interno di uno zaino nascosto al di sotto del sedile lato guida, occultava 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione, 5 grinder per macinare la sostanza stupefacente e numerose bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi. La successiva perquisizione estesa all’abitazione consentiva di rinvenire altresì una piantina di marijuana dell’altezza di 60 centimetri, coltivata in una vaso, ed altre bustine in cellophane. Il giovane, cui veniva ritirata la patente di guida, è stato denunciato alla locale A.G. per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.