Comunali Agnone, Greco propone l'ex assessore piddino Mendozzi, ma lui declina l' invito: non mi candido

Andrea Greco consigliere di minoranza regionale del M5S in una ntervista rilasciata ieri ad un giornale locale entra nel dibattito sulle amministrative previste per il 20.21 settembre per il rinnovo del sindaco di Agnone e fa una chiara proposta a sindaco per il comune di Agnone citando l'ex assessore al bilancio della giunta del compianto sindaco Michele Carosella,l'avvocato agnonese Marco Mendozzi degno a suo dire sotto tutti gli aspetti di ricoprire il ruolo di primo cittadino. Marco Mendozzi raggiunto telefonicamente non ha avuto esitazioni nel ringraziare il consigliere M5S per la fiducia a lui accordatagli, ma con determinazione ha affermato: "Grazie al consigliere Greco ma molto probabilmente questa tornata elettorale mi vedrà fuori dalla competizione elettorale non solo a sindaco ma anche come semplice consigliere", motivava la sua volontà a non candidarsi con impegni di tipo personale privato.