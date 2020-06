Centrodestra in fibrillazione, Salvini domani a Termoli nel giorno della riunione di maggioranza

Matteo Salvini torna ancora in Molise. L' appuntamento ufficiale è alle 15.30 al Sottovento a Termoli.

È passato meno di un mese dall'arrivo a Rionero Sannitico e poi a Venafro. L' evento è stato anticipato sulla pagina Facebook del neoassessore regionale Michele Marone.

Quali saranno i veri motivi della visita di Salvini? Innanzitutto salvare la Giunta Toma. Il presidente, nella giornata di lunedì, si è detto disponibile anche a rivedere gli assetti di Palazzo Vitale.

Matteo Salvini arriva nello stesso giorno in cui il centrodestra molisano ha fissato la riunione di maggioranza. Quindi è facile pensare che il leader del Carroccio arrivi in Molise proprio per esserne parte e dire la sua.

Un caffè per salvare la rappresentanza leghista in Giunta? Potrebbe essere. Un fatto è certo: Salvini arriva in Molise solo quando ci sono interessi da salvaguardare.