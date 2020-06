L’Amministrazione Comunale indice la prima edizione di “Campobasso in fiore” Felice: “Rendiamo più bella la nostra città attraverso la valorizzazione del decoro floreale ed urbano”

Il Comune di Campobasso ha indetto la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020. Nel presentare l’iniziativa, l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice, ha dichiarato: “La linea sulla quale sta operando con determinazione l’Amministrazione comunale è quella votata a favorire tutte quelle iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano, che, anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, consentano di rafforzare il legame affettivo tra la comunità ed il proprio territorio.

È importante, in tal senso, individuare azioni operative in grado di promuovere a livello urbano i valori ambientali e quella cultura del verde inteso come bene pubblico, ma anche come forma di decoro urbano utili a valorizzare la nostra città per quelle che sono le sue caratteristiche peculiari.

Abbiamo così pensato di promuovere la prima edizione del concorso “Campobasso in fiore” con lo scopo di rendere più bella la nostra città attraverso la valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi e la conseguente sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente in cui viviamo, compresa una conoscenza più approfondita delle particolarità architettoniche di cui è ricca Campobasso.”

Il concorso “CAMPOBASSO IN FIORE 2020” è gratuito ed aperto a tutti gli abitanti della città di Campobasso che dispongano di balcone, davanzale, terrazza, scala, particolare architettonico o giardino visibile dalla strada, che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori. L’allestimento floreale dovrà essere realizzato rispettando comuni norme di sicurezza per garantire la tutela del cittadino

Ciascuno dei partecipanti dovrà inviare, a corredo della domanda di iscrizione al concorso, alcune immagini fotografiche a colori, attraverso le quali, un’apposita commissione, formata da 3 componenti nominati dal Sindaco, decreterà i vincitori secondo i criteri e le modalità previste dal bando.

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: al 1° classificato una pergamena e un riconoscimento del valore € 300,00; al 2° classificato una pergamena e un riconoscimento del valore € 200,00; al 3° classificato una pergamena e un riconoscimento del valore € 100,00; dal 4° al 10° classificato verranno assegnati dei premi del valore di € 50,00. Un ulteriore premio di € 50,00 sarà determinato dal voto popolare, ossia dalla foto, che raccoglierà il numero maggiore di “mi piace”, tra quelle dell’album fotografico di tutti i partecipanti, pubblicato sul profilo ufficiale Facebook del Comune di Campobasso.

“I premi consisteranno in buoni acquisto da utilizzare presso un circuito di esercizi commerciali della città aderenti all’iniziativa. - ha specificato l’assessore Felice – Si tratterà di buoni acquisto nominali virtuali che saranno accreditati dall’Amministrazione Comunale ai vincitori del I Concorso “Campobasso in Fiore 2020”, direttamente sulla tessera sanitaria, attraverso l’utilizzo della piattaforma Sicare.

Anche in questo caso – ha detto in conclusione Felice riferendosi alle modalità di premiazione previste per i vincitori del concorso - si tratta di una scelta tutt’altro che casuale e volta a sostenere, attraverso la creazione di un circuito economico virtuoso, le attività commerciali cittadine che hanno subito maggiori restrizioni durante il periodo dell’emergenza legata al Covid-19.”