Proroga dei termini pensionistici per i pediatri, ecco la pdl della consigliera Romagnuolo

La consigliera regionale di ”Prima il Molise”, Aida Romagnuolo, ha presentato una Proposta di Legge, concernente la proroga di 24 mesi, dell’età pensionabile, per i medici di Assistenza Primaria; Pediatria di Libera Scelta e Specialistica Ambulatoriale.

La proposta legislativa contraddistinta dal n° 127, mira a rivedere l’Atto Aziendale Asrem, n°292 del 25/05/2020, che revoca il “rapporto convenzionale”, tra l’Azienda e i summenzionati professionisti, al compimento dei 70 anni di età. La proroga, è tesa a non scompaginare il rapporto tra i pazienti, in prevalenza anziani e in età pediatrica, i medici di famiglia e gli specialisti ambulatoriali, in un momento di enorme difficoltà dell’intero comparto, a causa della carenza di figure professionali e nella considerazione di una possibile recrudescenza epidemica. Il progetto di legge che non costituisce obbligo per i professionisti e che potrebbe essere esteso anche in ambito ospedaliero, è accompagnato da un Ordine del Giorno in Consiglio. Il testo dovrà passare all’esame della Commissione competente, per i pareri di rito, prima della sua calendarizzazione e discussione, nell’aula di ”Palazzo D’Aimmo”.