Salvini a Termoli, selfie senza mascherine e al sapore di assembramento. Sulla mozione di sfiducia: si mettano a lavorare sono ben pagati

Un Matteo Salvini che viene a marcare il territorio in Molise. Lo fa a Termoli nella località balneare Sottovento.

E lo spettacolo a cui abbiamo assistito tramite le dirette dei colleghi del Quotidiano del Molise che erano sul posto non è di quelli più edificanti. Assembramenti costanti, Salvini stesso che abbraccia gente senza mascherina e lui stesso senza Dpi, o per dirla alla De Luca maniera, con la mascherina al collo quindi doppiamente imprudente, perché il fastidio di metterla se lo era preso. Solo un ragazzo gli chiede di metterla. E lui toglie dalla busta un paio di mascherine e le usa, per poi toglierle subito dopo.

Poche le parole destinate alla politica molisana: con Toma il rapporto è ottimo, ringrazio Mazzuto e Marone per il lavoro fatto.

E sulla mozione di sfiducia commenta: al posto di presentare documenti, con lo stipendio che prendono, facciano qualcosa per il Molise.

E poi alla gente: se non vi comportate bene vi faccio venire l' Azzolina in vacanza. Criticando del governo proprio il bonus vacanze.

Sulla tenuta della Giunta Regionale è convinto di riuscire ad arrivare a fine mandato. " All' inizio erano tiepidi- ha sostenuto- ora sono tanti i sostenitori".

Insieme a Marone e Mazzuto e al deputato Jari Colla abbiamo notato anche Maria Domenica D'Alessandro e Stefano Testa. Quest' ultimo che punta a diventare il sindaco leghista di Isernia nel 2021.

Eppoi passerelle e selfie come se non esistesse un domani. A breve anche la riunione di maggioranza. Per mettere a posto le cose. Marone, ormai è chiaro, resta in Giunta. Ma i commenti a questa parata sono tutti negativi. Basta vedere il video che vi linkiamo.