Associazione italiana persone Down: domani la polizia restituirà il materiale trafugato

Per gli aspetti di eventuale interesse, si informa che domani 30 giugno, alle ore 11.00, presso i locali dell’ “Associazione Italiana persone Down” di Campobasso, personale della Questura procederà a riconsegnare alla Responsabile dell’Associazione il materiale trafugato ad inizio mese e recuperato a seguito di un’attività di indagine della Squadra Mobile, come già comunicato lo scorso 24 giugno agli organi di stampa con nota che si allega per pronto riferimento.