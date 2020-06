Capracotta, cambia la location del mercato del lunedì. Il sindaco Paglione: la sicurezza e la salute dei cittadini prima di tutto

Il mercato settimanale del lunedì a Capracotta cambia location. È stato spostato nella nuova area artigianale.

Il sindaco Paglione in un post Facebook spiega come mai.

"Due settimane fa, dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza coronavirus, abbiamo riaperto il mercato settimanale del lunedì. Siamo stati costretti a spostarlo nella nuova area artigianale proprio per assicurare spazi sufficienti a garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori. Il mercato, quindi, non è stato spostato per i capricci di qualcuno, ma semplicemente per ridurre al minimo i rischi legati all’emergenza sanitaria in atto. Non possiamo abbassare la guardia proprio adesso, dopo aver fatto tanto per difendere il nostro paese dal coronavirus. E noi vogliamo continuare a fare le cose per bene, perché siamo consapevoli che il virus non è sparito e, quindi, non è il caso di sottovalutare nulla. Per questo, ribadisco che occorre la massima cautela e la massima responsabilità da parte di tutti. Dunque, sforziamoci di rispettare le regole che ci vengono indicate dagli esperti e sopportiamo qualche piccolo sacrificio, visto che è utile a darci un servizio in piena sicurezza per tutti".