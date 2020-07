Termoli, da oggi è attivo il servizio navetta gratuito per i due lungomari

TERMOLI, 01.07.2020 – Si informa che da oggi è operativo il servizio navetta gratuito per i due lungomari di Termoli.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha cercato di garantire il servizio a tutti i quartieri della città. Per quanto riguarda il lungomare nord Cristoforo Colombo il servizio entra subito a regime tutti i giorni della settimana. Per il lungomare sud di Rio Vivo, per il mese di Luglio, il servizio navetta sarà garantito nel week end, dal venerdì alla domenica, mentre dal primo Agosto tutti i giorni fino al 20 dello stesso mese.