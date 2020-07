Poggio Sannita, al Comune attivate le borse lavoro volute dalla Regione: sette i posti disponibili

POGGIO SANNITA 01-07-2020



Stamattina presso la sala consiliare del comune di Poggio Sannita, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid sono state attivate le borse di lavoro relative al bando della Regione Molise , “Progetto territoriale volto alla realizzazione di opere e servizi di Utilità Diffusa”.

I primi sette giovani della graduatoria, dopo il saluto del Sindaco Giuseppe Orlando e dell’Assessore Lucietta Amicone, hanno preso visione del programma di lavoro, dell’orario e di tutte le altre disposizioni previste dal regolamento e dall’attuale DPCM anti-Covid illustrate loro dal Vicesindaco e Responsabile del Servizio Antonio Amicone e sono state consegnate loro anche i dispositivi utili ad effettuare il servizio.

I ragazzi, hanno mostrato gran soddisfazione e hanno dichiarato la loro piena disponibilità a svolgere un lavoro di gruppo in maniera flessibile e collaborativa.

L’Amministrazione Comunale augura loro buon lavoro nella speranza, che questa vera boccata d’ossigeno, non sia la sola vista la grave carenza di personale dei piccoli comuni generata dall’impossibilità di sostituire i dipendenti andati in pensione.

Giuseppe Orlando