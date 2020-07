Carovilli, tre lupi nella fototrappola della forestale in località Colle Arso. Nessun pericolo

Qualche giorno fa, un esiguo branco di lupi è stato avvistato e fotografato a Carovilli più precisamente in località "Colle Arso" ed è caduto in una fototrappola ivi installata dai carabinieri forestali della stazione di carovilli che ne hanno tempestivamente segnalato la presenza al servizio veterinario dell'Asrem di Agnone. Da quanto evidenziano le immagini gli esemplari di lupo in questione godono di buona salute. Riguardo alla loro provenienza è ipotizzabile un' evasione dal Parco Nazionale d' Abruzzo Lazio e Molise; va comunque sottolineato che la presenza del lupo sulle montagne dell'Alto Molise non è affatto una novità.