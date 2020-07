Sano divertimento, aria pura e campagna: l' esemplare scelta di sette ragazzi agnonesi che scelgono di rilanciare il turismo locale senza farsi mancare nulla

Ragazzi intraprendenti, creativi. Sono sette ragazzi agnonesi alcuni appena diplomati, tra di loro anche bravi musicisti, Franco Vitullo noto rapper e Giovanni Carlomagno nato in una famiglia di musicisti che vuole accedere al conservatorio per continuare nella sua passione. Tutti bei ragazzi, sani , sportivi che decidono di concedersi una vacanza insieme. E dove vanno, quale posto scelgono? probabilmente hanno ragionato sul fatto che nessuna regione italiana è sicura come il Molise essendo una delle regioni meno colpite dalla pandemia da covid 19. Perciò non si allontanano e prenotano un casale immerso nel verde, dotato di piscina e tutti i confort. Dove? nel loro paese a due passi da casa, ad Agnone in una contrada. Sei giorni da trascorrere insieme, condividere passioni e aspirazioni. Hanno trascorso il loro tempo ascoltando musica, cucinando, facendo la spesa e divertendosi in piscina all'aria aperta e senza creare assembramenti e muniti di mascherine hanno organizzato una festa con pochi ma selezionati amici.

Iniziativa che fa riflettere gli adulti. I giovani, anzi i sette ragazzi sono giovanissimi, sanno scegliere, dopo il lockdown hanno scelto la campagna, l'aria pura da respirare, i nostri borghi da rivalutare, i tuffi in piscina e il sano divertimento incrementando l'economia del loro paese e proteggendosi da eventuali e scongiurabili contagi