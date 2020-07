Serie D, girone F: Fabio Prosperi è il nuovo allenatore. La notizia ufficializzata dal presidente Andrea Di Lucente

E’ ormai ufficiale , si chiama Fabio Prosperi il nuovo allenatore della Polisportiva Vastogirardi. Sarà lui a guidare la formazione altomolisana nel prossimo girone F della Serie D. Una scelta effettuata su indicazione del Direttore Generale Antonio Crudele e del Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo e fortemente caldeggiata dal presidente della società molisana Andrea Di Lucente.

E’ questo il profilo giovane e ambizioso che il patron Di Lucente stava cercando. Il nuovo allenatore, classe 1979, abruzzese doc, ha alle spalle una lunghissima carriera da calciatore, vissuta tra C1, C2 e serie D e grande esperienza con i giovani. L’ultima esperienza in serie D con l’Altamura ed ora partirà l’avventura con la società molisana. Molto soddisfatto della scelta compiuta il presidente Andrea Di Lucente.

“Volevano un tecnico giovane ed esperto allo stesso modo. Con mister Prosperi lavoreremo al nostro nuovo progetto. Il Vastogirardi punterà alla salvezza naturalmente ma come è successo nell’ultimo torneo, non potranno mancare sorprese. La nostra passata stagione è stata straordinaria per certi versi e punteremo a ripetere un qualcosa del genere, con calciatori più giovani e qualche uomo di esperienza. Auguro al neo allenatore della nostra società sportiva buona fortuna e lo avviso i nostri tifosi sono già pronti ad accoglierlo calorosamente. Nei prossimi giorni il nuovo allenatore verrà presentato alla stampa ufficialmente insieme al suo staff tecnico”.