Mozione di sfiducia a Toma, colpo di scena di Iorio: mi astengo

È iniziata da circa un paio di ore la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente della Regione Donato Toma.

Il colpo di scena questa mattina da parte dell' ex presidente della Regione Molise Michele Iorio. In tanti si aspettavano che avrebbe votato col centrosinistra e con il Movimento Cinque stelle la mozione di sfiducia. Ma ha già sostenuto che si asterrà perché nel merito trova anche condivisibile ma non si sente di bocciare un governo di centrodestra senza appello.

Voterà invece la fiducia la consigliera regionale Filomena Calenda, la quale ha sottolineato nel suo intervento che votare ora contro il presidente Toma significa andare contro il proprio mandato elettorale.

In avvio è toccato a PD e 5 stelle presentare la mozione