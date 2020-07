Incontro tra Davide Casaleggio e Conte, Occhionero (Italia Viva): bisogna chiarire i motivi che lo hanno reso indispensabile

"A che titolo Davide Casaleggio ha incontrato il presidente del Consiglio Conte a palazzo Chigi? Come imprenditore privato proprietario della Casaleggio Associati, come titolare e tesoriere della Piattaforma Rousseau che gestisce il Movimento 5 stelle, come presidente dell’Associazione privata intitolata a suo padre? Durante l’incontro hanno parlato anche di temi sensibili riguardanti gli interessi economici di Casaleggio, le cui attività hanno peraltro in passato ricevuto finanziamenti anche da aziende pubbliche come Poste? ".

Sono le domande che si è fatta in un post Facebook l' onorevole Giuseppina Occhionero che continua:" Sarebbe stata opportuna maggiore trasparenza, visto che il presidente del Consiglio ha addirittura negato l’incontro fino a pochi minuti prima che avesse luogo. Di certo questo faccia a faccia, ancorché legittimo, è apparso decisamente inopportuno, visto il nebuloso intreccio che incarna Casaleggio, a metà tra ruolo in un partito politico e interessi economici privati".