Fondo nazionale per l' autosufficienza, continua il dibattito in quarta commissione

E’ proseguito anche nella seduta di oggi, presieduta dal Presidente Filomena Calenda, il ciclo di

audizioni della IV Commissione permanente per lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sui Fondi per

la non Autosufficienza, affidatale dal Consiglio regionale.

In particolare i Commissario hanno ascoltato i contributi dei responsabili, o loro delegati, delle

associazioni e dei comitati che si occupano a vario modo e titolo della tematica in esame. Sono stati

quindi auditi:

l’ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME, il COORDINAMENTO NAZIONALE INSEGNANTI

SPECIALIZZATI (CNIS); ASSOCIAZIONE AMMA; ANTEAS MOLISE, l’ASSOCIAZIONE IL

MONDO E NOI, l’A.G.D.M. ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI MOLISANI ONLUS;

ASSOCIAZIONE DEA MOLISE DEMENZA ED ALZHEIMER MOLISE; l’ASSOCIAZIONE

MALATI ORFANI UNITI NEL RISPETTO; LEGA ITALIANE RICERCA HUNTINGTON;

APRI – ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI – SEZ REGIONALE;

l’ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN, l’ANFASS ONLUS – ASSOCIAZIONE

FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI, l’ASSOCIAZIONE MOLINARI

ONLUS, la LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE

DI CAMPOBASSO, l’ASSOCIAZIONE AFASEV.

Il Presidente Calenda ha voluto ringraziare a nome di tutti i Commissari le circa 50 Associazioni,

Comitati e Coordinamenti che nelle ultime tre sedute hanno incontrato l’organismo consiliare,

trasmettendo ai suoi componenti valide notizie, fondate preoccupazioni e interessanti informazioni utili

e interessanti per la stesura della relazione che concluderà l’indagine conoscitiva che sarà resa al

Consiglio e alla Giunta regionale. Nella prossima seduta, ha detto ancora la Calenda, ci confronteremo

con l’Assessore e con il Servizio regionale competente, al fine di raccogliere ulteriori elementi per

completare il lavoro di studio e approfondimento che stiamo svolgendo e giungere così finalmente,

con la tempistica più celere possibile, alla pubblicazione del bando per la non autosufficienza per

risposte confacenti alle reali esigenze delle persone interessate e delle loro famiglie.