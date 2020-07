Carovilli, 25 anni di sacerdozio per il parroco Don Paolo Conti: doppio festeggiamento per lui

Don Paolo Conti, carovillese doc, oggi 8 luglio 2020, taglia un traguardo importante: 25 anni di sacerdozio: è dunque da un quarto di secolo che egli dedica la sua vita al Signore e al servizio delle comunità di cui è stato ed è pastore. Attualmente è alla guida di due comunità parrocchiali, Vastogirardi e Castiglione di Carovilli. Entrambe, nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo, vogliono festeggiarlo in questa significativa ricorrenza. Gli appuntamenti dunque sono due: stasera e domani sera alle 18:00 rispettivamente a Vastogirardi e Castiglione di Carovilli. Sicuramente il distanziamento e le mascherine imposti dalle regole anti covid non renderanno le celebrazioni meno solenni e non impediranno a Don Paolo di sentire l'affetto e la vicinanza della sua gente che di tutto cuore gli augura di proseguire a lungo per la strada da lui scelta 25 anni fa.