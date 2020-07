Gemellini morti al Cardarelli, autopsia sui corpi per la verità: 34enne in condizioni critiche

Si trova ancora ricoverata in condizioni critiche la donna di 34 anni che al Cardarelli avrebbe dovuto dare alla luce due gemelli. I due piccoli sono nati entrambi morti nella tarda serata del 7 luglio. La donna è stata poi sottoposta a un intervento di rimozione dell'utero.

Sarà l’autopsia a dare una svolta al caso dei due gemellini morti per cause ancora da accertare. Proprio nelle ultime ore le persone presenti in sala parto sono state sentite per i primi accertamenti. La mamma, una donna di 34 anni, è fuori pericolo, ma anche lei in un primo momento era stata sottoposta alla terapia intensiva. Non è escluso che sulla vicenda sia avviata anche una indagine ministeriale.